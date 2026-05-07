Tramp yenə giclədi, İrana qarşı növbəti təhdidlərini təkrarladı

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Donald Tramp “Truth Social” sosial şəbəkəsində paylaşdığı mesajda yazıb: “Əgər İran əvvəllər razılaşdırılmış məsələlərlə razılaşsa — bu isə yəqin ki, böyük bir fərziyyədir — o zaman əfsanəvi "epik qəzəb" başa çatacaq”.
Tramp ötən gecə də ABŞ-nin gəmilərin müşayiəti ilə bağlı qondarma planından geri çəkilməsinin səbəbini digər ölkələrin müraciətləri və danışıqlarda əldə olunan irəliləyişlə əlaqələndirmişdi.
Bununla belə, o, İrana qarşı təhdidlərini yenidən təkrarlayıb. Oxucular və izləyicilər isə bu təhdidlərin əsassız olduğuna artıq əmin olublar.
