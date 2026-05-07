Makron və Pezeşkiyanın regiondakı hadisələrlə bağlı telefon danışığı

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Prezidenti Məsud Pezeşkian və Fransa Prezidenti Emmanuel Makron telefon danışığı zamanı regiondakı son hadisələr ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.
Ölkə Prezidentimiz bu danışıqda İran İslam Respublikasının ABŞ-yə qarşı etimadsızlığına işarə edərək vurğulayıb ki, bu etimadsızlıq Amerika tərəfinin düşmənçilik xarakterli addımlarından qaynaqlanır. Belə ki, son hadisələrdə ABŞ danışıqlar zamanı iki dəfə ölkəmizə hücum edib ki, bu da faktiki olaraq arxadan xəncər vurmaq kimi qiymətləndirilir.
