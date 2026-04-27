Şəhid Əli Ərdəşir Laricani və İİR Milli Təhlükəsizliyin Memarlığı

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: 28 fevral 2026-cı ildə Ali Liderin şəhidliyi ilə başlayan və iki həftəlik atəşkəsə qədər davam edən 40 günlük müharibə, İranın "milli gücünü" hərbi, sosial və siyasi səviyyələrdə ölçmək üçün misli görünməmiş bir fürsət yaratdı. Bu dövrlərdə əsas rol oynayan görkəmli şəxsiyyətlər arasında Əli Ərdəşir Laricaninin adı digərlərindən daha çox parlayır.
17 mart 2026-cı ildə yüksək şəhidlik zirvəsinə çatan Laricani, bu müharibədə təkcə "İranın hərbi və diplomatik strategiyasının əsas dizayneri" deyildi, həm də beynəlxalq analitiklərin fikrincə, misilsiz böhran idarəetməsi ilə İranı ən mürəkkəb tarixi sınaqlarından uğurla çıxara bilən "ölkənin baş icraçı direktoru" oldu. Bu yazı bu unikal şəxsiyyətin təhlükəsizlik, diplomatik və siyasi arenalarda oynadığı rolun gizli tərəflərini izah edir.
Bu gün Əli Laricaninin şəhadətinin 40-cı gününü qeyd edirik, halbuki onun 40 günlük müharibənin idarə olunmasındakı rolunun əsl ölçüləri hər gün daha da aydınlaşır. Əmin olan odur ki, İslam İnqilabının ən kritik günlərində, yəni 28 mart hücumlarında Ali Rəhbərin və bir sıra yüksək vəzifəli komandirlərin şəhadətindən sonra Laricani ölkənin ən həssas qurumlarında 45 illik təcrübəyə əsaslanaraq "sistemin strateji onurğasını" qoruyub saxlaya bildi.
İnqilabın Ali Rəhbəri müharibənin ilk günlərində etdiyi başsağlığı mesajında Laricanini "ən çətin şəraitdə sistemin siyasətinin tərcüməçisi" və "bacarıqlı və sadiq menecer" kimi təsvir etmişdir.
2026-cı ilin 28 fevralında ABŞ və Sionist rejimi İnqilabın Ali Rəhbəri Ayətullah Xameneini və bir qrup yüksək vəzifəli hərbi komandiri birgə əməliyyatda şəhid etdilər. “28 Fevral Faciəsi” kimi tanınan bu hadisə İranı strateji boşluğa və dərin güc böhranına sala bilərdi.
Belə görünməmiş şəraitdə prezidentin sədrliyi və Əli Laricaninin katibliyi ilə ölkənin ən yüksək təhlükəsizlik qərar qəbuletmə orqanı olan Ali Milli Təhlükəsizlik Şurası böhranın idarə olunmasını faktiki olaraq öz üzərinə götürdü. Beynəlxalq hesabatlara görə, “Laricani Qərblilərin razılaşmaları həqiqətən həyata keçirə biləcəyinə inandığı və ölkə daxilində zəruri kompromislər üçün siyasi örtük təmin etməyi bacaran biri idi”.
Laricaninin müharibədəki rolu; Gücün üçtərəfli memarı
1. Milli Müdafiənin Təhlükəsizliyinin İdarə Edilməsi və Koordinasiyası; Laricaninin ilk və ən vacib rolu təhlükəsizlik və hərbi qüvvələr və aparatlar arasında koordinasiya idi. İnqilab Liderinin şəhadət xəbərinin ölkənin ruhunu və psixologiyasını sarsıtdığı bir vəziyyətdə Laricani Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclaslarını keçirməklə və əməliyyat qərargahlarında davamlı olaraq iştirak etməklə mərkəzləşdirilmiş komandanlığı və koordinasiyanı qoruyub saxlaya bildi.
2. Müqavimət Diplomatiyası və Beynəlxalq İdarəetmə; Diplomatiya sahəsində Laricani qətiyyətli və sarsılmaz bir yanaşmaya sahib idi. 28 fevralda X sosial şəbəkəsindəki paylaşımında elan etdi: “İran İslam Respublikası ABŞ ilə danışıqlar aparmayacaq”.
O, bu mövqeyi ABŞ və sionist rejimin açıq-aşkar təcavüzünə istinad edərək tutdu və Trampın “iranlılar danışıqlar istəyirlər” iddiasına cavab olaraq yazdı: “ABŞ prezidenti öz xəyalpərəst röyaları ilə bölgəyə xaos gətirdi və indi Amerika əsgərləri arasında daha çox itkidən narahatdır”. Laricani müharibənin ilk günlərində vurğuladı: “İran ordusu heç bir təcavüzə başlamayıb. Bu gün İran milləti özünü müdafiə edir”.
3. İctimai rəyin idarə olunması və narrativ müharibə; Laricaninin zəkasının təzahürlərindən biri onun kiberməkanda fəal iştirakı və ictimai rəyin idarə olunması idi. Məlumatlara görə, müharibənin ilk iki həftəsində o, “tez-tez sosial mediada görünüb və ABŞ prezidenti Donald Trampa daim meydan oxuyub”. O, həmçinin Fars Körfəzinin ərəb dövlətlərinə xəbərdarlıq etdi: “Siz bilirsiniz ki, Amerikanın sizə qarşı heç bir sədaqəti yoxdur və İsrail sizin düşməninizdir. Bir anlıq özünüz və bu bölgənin gələcəyi haqqında düşünün.”
Laricani şəhidlikdən əvvəlki son mesajlarından birində İranın “uzun və dağıdıcı müharibəyə” hazır olduğunu vurğulayaraq yazırdı: “Amerikadan fərqli olaraq, İran uzunmüddətli müharibəyə hazırdır.”
