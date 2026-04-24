Rusiya Tehran-Vaşinqton danışıqlarının uğursuzluq səbəbini ABŞ-nin ziddiyyətli bəyanatlarında görür

24 aprel 2026 - 13:26
Xəbər kodu: 1805686
Source: IRNA
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Rusiya Federasiyasının Vyanada beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəsi Mixail Ulyanov İran və ABŞ arasında İslamabadda keçirilməsi planlaşdırılan danışıqların ikinci mərhələsinin baş tutmamasına münasibət bildirərək deyib: Danışıqların gedişi lazımi səviyyədə koordinasiya və təşkil olunmayıb.

Ulyanov ABŞ prezidenti Donald Trampın sosial mediada səsləndirdiyi ziddiyyətli bəyanatlara toxunaraq bildirib: Vaşinqton tərəfindən çoxsaylı tələsik və bir-birinə zidd açıqlamalar verilir.

