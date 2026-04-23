Əmirəl-möminin (ə)-nın Ramazan bayramı xütbəsi \ Video

23 aprel 2026 - 16:07
Xəbər kodu: 1805509
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Əmirəl-möminin (əleyhi səlam) Ramazan bayramı günü xalq üçün xütbə oxuyaraq buyurdu: "Ey xalq! Bu gün yaxşı əməl sahibləri mükafatlandırılar, pis əməl sahibləri isə ziyana uğrayar. Bu gün, Qiyamət gününə ən çox bənzəyən gündür. Evlərinizdən bayram namazı qılmaq üçün müsəllaya doğru getdiyiniz zaman və bayram namazı üçün ayaqda dayandığınız anda, Qiyamətdə Allahın hüzurunda dayandığınız anı yadınıza salın. Evlərinizə qayıdarkən isə, Cənnət və ya Cəhənnəm mənzillərinə dönüşünüzü xatırlayın." Mənbə: Əl-Əmali (Səduq), c. 1, s. 100

