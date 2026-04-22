Trampın "Amerikanı yenidən böyük edək” şüarına reaksiya: Qalibafın ABŞ xalqına sualı

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının İslam Şurası Məclisinin (parlamentinin) sədri “Amerikanı yenidən böyük edək” şüarına münasibətdə ABŞ xalqına sual ünvanlayıb.
Məhəmməd Baqir Qalibaf cənabları sualında bu ölkədə inflyasiya, oliqarxlar və “epşteynçilik” kimi hallara işarə edib.
İİR İslami Şurası Məclisinin sədri çərşənbə axşamı (21 aprel) “X” sosial şəbəkəsindəki hesabında belə yazıb:
“Rəhbərləriniz müharibə alovlandırır – Amerikada nəyi yenidən böyük etmək istəyirlər?”
1. İnflyasiyanı
2. Xərclərin ödənilməsində acizliyi
3. Oliqarxları
4. Epşteynçiliyi
