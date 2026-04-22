Ramazan Müharibəsi zamanı 3 yeni doğulmuş körpənin həyatını xilas edən İranlı tibb bacısı

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Xatəmül-Ənbiya (s) xəstəxanasının yenidoğulmuşlar şöbəsinin tibb bacısı üçüncü məcburi müharibə nəticəsində baş verən bir hadisənin kritik anlarından danışıb; dağılmış tavan və ağır şəraitdə körpələrin həyatını qorumağı əsas prioritet kimi seçdiyini bildirib.
Şəhərin ABŞ–İsrail hücumları nəticəsində yaranan narahatlıq və təhlükəsizlik böhranı ilə üzləşdiyi günlərdə, xəstəxanalar da təhlükəsiz məkan olmaqdan kənarda qalıb. Belə gərgin anların birində Xatəmül-Ənbiya (s) xəstəxanasının yenidoğulmuşlar şöbəsi də hadisənin təsirindən zərər görüb və sakit mühit qəfil böhranlı vəziyyətə çevrilib.
1 mart tarixində saat 11:40-da xəstəxananın bütün tibbi heyəti öz işləri ilə məşğul olduğu anda qəfil güclü səs eşidilib və hər şey alt-üst olub. Partlayış dalğası bütün xəstəxananı sarsıdıb.
Nida Səlimi ilk dəqiqələrdə bir neçə yeni doğulmuş körpəni qucağında tutduğu halda, hər qərarın taleyüklü ola biləcəyi bir vəziyyətlə üzləşib. Şöbənin tavanı zədələnmişdi, lakin hadisələrin gedişi elə inkişaf edib ki, körpələrin həyatının qorunması əsas prioritetə çevrilib. Bu körpələrin bəzisinin doğulmasından bir saat belə keçməmişdi və anaları əməliyyat otağında idi.
Nida Səlimi, Xatəmül-Ənbiya (s) xəstəxanasının yenidoğulmuşlar şöbəsinin tibb bacısı, İRNA müxbiri ilə söhbətində bildirib: “Biz yenidoğulmuşlar şöbəsində idik; tam günahsız və yeni doğulmuş körpələrin olduğu bir yerdə. Onların bəzisinin doğulmasından bir saat belə keçməmişdi və anaları əməliyyat otağında idi.”
O əlavə edib: “Həmin anda qucağımda olan körpələri əmanət hesab edirdim və mənim üçün yeganə önəmli olan bu əmanətləri sağlam şəkildə ailələrinə çatdırmaq idi. Tavan uçmasına və xəstəxananın bəzi hissələrinin dağılmasına baxmayaraq, bütün gücümlə çalışdım ki, bu körpələr zərər görməsin.”
Tibb bacısı həmin anlarda keçirdiyi hisslərlə bağlı deyib: “O anda öz canımı belə düşünürdüm, yalnız yanımdakı insanların həyatı mənim üçün daha vacib idi.”
O davam edib: “Həmin şəraitdə yalnız mən kömək edə bilirdim və bu, məni qalmağa və işimi davam etdirməyə vadar etdi. O an belə bir hadisənin baş verə biləcəyini və ya sonradan danışılacağını heç düşünmürdim.”
Səlimi bildirib: “Bəlkə sadəcə ürəyimdə Allahdan həyatın həqiqətini mənə göstərməsini istəmişdim, amma heç vaxt düşünməzdim ki, bunu elə bu dünyada yaşayacağam.”
Sizin rəyiniz