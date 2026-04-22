İran İslam Respublikasının Ordusu İranın "Sili Siti" neft tankerini tam təhlükəsizliklə İranın ərazi sularına daxil etdi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikası Ordusu İranın "Sili Siti" neft tankerinin Ordu Hərbi Dəniz Qüvvələrinin əməliyyat dəstəyi ilə İranın ərazi sularına daxil olduğu barədə məlumat yayıb.
İran İslam Respublikası Ordusu bəyan edib: Terrorçu ABŞ ordusunun hərbi dəniz qrupunun çoxsaylı xəbərdarlıqlarına və təhdidlərinə baxmayaraq, İranın "Sili Siti" neft tankeri Ordu Hərbi Dəniz Qüvvələrinin əməliyyat dəstəyi ilə və tam təhlükəsizlik şəraitində, Ərəb dənizini keçərək ötən gecə İranın ərazi sularına daxil olmuşdur. Tanker bir neçə saat öncə İran İslam Respublikasının cənub limanlarından birinin lövbər yerində lövbər salmışdır.
Sizin rəyiniz