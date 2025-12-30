Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: RİA Novosti xəbər agentliyinin məlumatına görə, Rusiya Dumasının spikeri Vyaçeslav Volodin çərşənbə axşamı verdiyi açıqlamada Kiyevin Prezident Vladimir Putinin iqamətgahına hücum hərəkətinə sərt və şiddətli cavab verilməli olduğunu açıqladı.
Rusiya Dumasının spikeri bu mövzuda dedi: “Rusiyada qanunverici orqanın nümayəndələri hesab edirlər ki, Kiyevin Rusiya prezident iqamətgahına hücumuna sərt cavab verilməlidir.”
Vyaçeslav Volodin daha sonra əlavə etdi: “Volodimir Zelenski hər hansı bir razılaşmanın əldə edilməsinin qarşısını almaq və danışıqlarda əldə edilən irəliləyişi pozmaq üçün hər şeyi edir; hərbi əməliyyatların davam etdirilməsi Zelenskinin hakimiyyətdə qalmaq üçün yeganə şansıdır.”
Bu arada, Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov bazar ertəsi günü etdiyi çıxışında bildirib: “Ukrayna dünən gecə Novqorodda Prezident Putinin iqamətgahına dronla hücum edib. Biz Ukraynanın Rusiya prezident iqamətgahına dron hücumuna dözməyəcəyik. Ukrayna qüvvələri Putinin iqamətgahına hücum etdikdən sonra danışıqlardan çıxmaq niyyətində də deyilik.”
Sergey Lavrov əlavə edib ki, Ukrayna prezident iqamətgahına 91 dronla hücum etməyə cəhd edib; lakin hamısı vurulub.
