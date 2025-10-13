Foto Reportaj | Həzrət Musa Mübarqənin (ə) hərəminin tozunun alınması mərasimi

Əhli Beyt (əleyhimus səlam) Beynəlxalq Xəbər Agentliyi –ABNA: Məzari şərifi müqəddəs Qum şəhərində yerləşən, İmam Cavadın (ə) doğma oğlu olan, İmamzadə Musa Mübarqənin (ə) vəfatının ildönümü ərəfəsində, bazar günü, İmamzadənin müqəddəs hərəminin tozunun alınma mərasimi keçirilıib. Mərasim, Vəliyyi Fəqih Üzrə Ekspertlər Assambleyasının və İslam Haklimiyyətinin Məsləəhətinin Müəyyənetmə Şurasının üzvü Ayətullah Möhsün Ərakinin iştirakı və çıxışı ilə keçirilib.
13 oktyabr 2025 - 14:30
Xəbər kodu: 1738192
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Foto: Həmid Abidi
