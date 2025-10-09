Alman polisi Qəzzada həmrəylik nümayişinə vəhşicəsinə hücum etdi \ Video

9 oktyabr 2025 - 05:44
Xəbər kodu: 1736539
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İraqın Əl-Nücəba Şəbəkəsinin verdiyi məlumata görə, Almaniya polisi Berlində Qəzza zolağında keçirilən həmrəylik nümayişini ciddi şəkildə yatırıb. Sosial şəbəkələrdə yayılan şəkil və videolarda alman polisinin Qəzzanın məzlum xalqı ilə həmrəylik nümayiş etdirən və sionist rejim cinayətlərinə etiraz edərək küçələrə çıxan dinc nümayişçilərə qarşı vəhşicəsinə hücum etməsi və qeyri-insani rəftar etdiyi açıq-aydın görünür.
Sizin rəyiniz