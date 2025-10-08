İsrail mediası: Təl-Əviv Qəzzanın 70 faizindən geri çəkilməyə hazırdır

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Əl-Ərəbi xəbər agentliyinin məlumatına görə, bəzi mənbələr hazırda Şarm əl-Şeyxdə İsrailin Qəzzadan çıxarılması məsələsi ilə bağlı məsləhətləşmələrin aparıldığını açıqlayıb.
Bu mənbələr sərbəst buraxılacaq fələstinli əsirlərin adlarının siyahısının Mərvan əl-Bərquti və Əhməd Səadət də daxil olmaqla Həmas tərəfindən vasitəçilərə təhvil verildiyini bildirib.
Eyni zamanda, İsrail televiziyası olan Kanal 14 xəbər verib: Danışıqlar zamanı HƏMAS tamamilə geri çəkilməkdə və beynəlxalq zəmanətlərdə israr edir, İsrail nümayəndə heyəti isə danışıqların əsası kimi Trampın müharibəni dayandırmaq planına əsaslanır.
İsrail mediası elan edib: Bəzi İsrail təhlükəsizlik dairələri İsrailin Qəzzanın 70 faizindən taktiki olaraq geri çəkilməyə hazır olduğunu, HƏMAS-ın istədiyi tam geri çəkilməyə hazır olduğunu bildirib.
Sionist media orqanı “Haaretz” də qeyd edib: “Təhlükəsizlik dairələri ilk dəfə razılığa gəlmək üçün nikbindirlər”.
