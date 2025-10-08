  1. Ana səhifə
İsrail mediası: Təl-Əviv Qəzzanın 70 faizindən geri çəkilməyə hazırdır

8 oktyabr 2025 - 19:42
Xəbər kodu: 1736480
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
İsrail mediası rejimdəki təhlükəsizlik mənbələrinə istinadən, rejimin Qəzzanın 70 faizindən geri çəkilməyə hazır olduğunu açıqlayıb.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Əl-Ərəbi xəbər agentliyinin məlumatına görə, bəzi mənbələr hazırda Şarm əl-Şeyxdə İsrailin Qəzzadan çıxarılması məsələsi ilə bağlı məsləhətləşmələrin aparıldığını açıqlayıb.

Bu mənbələr sərbəst buraxılacaq fələstinli əsirlərin adlarının siyahısının Mərvan əl-Bərquti və Əhməd Səadət də daxil olmaqla Həmas tərəfindən vasitəçilərə təhvil verildiyini bildirib.

Eyni zamanda, İsrail televiziyası olan Kanal 14 xəbər verib: Danışıqlar zamanı HƏMAS tamamilə geri çəkilməkdə və beynəlxalq zəmanətlərdə israr edir, İsrail nümayəndə heyəti isə danışıqların əsası kimi Trampın müharibəni dayandırmaq planına əsaslanır.

İsrail mediası elan edib: Bəzi İsrail təhlükəsizlik dairələri İsrailin Qəzzanın 70 faizindən taktiki olaraq geri çəkilməyə hazır olduğunu, HƏMAS-ın istədiyi tam geri çəkilməyə hazır olduğunu bildirib.

Sionist media orqanı “Haaretz” də qeyd edib: “Təhlükəsizlik dairələri ilk dəfə razılığa gəlmək üçün nikbindirlər”.

