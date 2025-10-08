Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Sputnik Agentliyinin verdiyi məlumata görə, Rusiya prezidenti Vladimir Putin bildirib ki, düşmən müharibənin bütün cəbhə xəttləri üzrə geri çəkilir.
O əlavə edib: Xüsusi hərbi əməliyyatlar zonasında olan Rusiya qüvvələri təşəbbüsü ələ alır və bu il 5 min kvadrat kilometr ərazini və 219 şəhəri azad edib.
Putin bəyan edib: Müdafiə sənayesi Rusiya ordusunun əməliyyatlarının müvəffəqiyyətini təmin edir və biz yeni silahların sürətli inkişafı və onların qoşunlara çatdırılmasını vurğulayırıq.
Rusiya prezidenti çıxışının digər hissəsində deyib: Kiyev rejimi Rusiyanın dərinliklərində mülki hədəfləri hədəf almağa çalışır, lakin bu, heç bir şəkildə ona kömək etməyəcək.
Putin əlavə edib: Rusiya müdafiə sənayesi ordunun ağıllı silah, raket, sursat, silah və hərbi texnikaya olan ehtiyaclarını tam ödəyir.
Sizin rəyiniz