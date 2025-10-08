ABŞ dövlət katibi M. Rubio Qəzza ilə bağlı Avro-Ərəb görüşündə iştirak edəcək

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Reuters-in məlumatına görə, üç diplomatik mənbə çərşənbə günü bildirib ki, ABŞ dövlət katibi Marko Rubionun Qəzza müharibəsindən sonra keçidi müzakirə etmək üçün Avropa, ərəb və digər ölkələrlə cümə axşamı Parisdə keçiriləcək nazirlər toplantısına qatılacağı gözlənilir.
Xəbər agentliyinin məlumatına görə, Misirdə İsrail rejimi ilə HƏMAS arasında ABŞ prezidenti Donald Trampın Qəzza planı ilə bağlı dolayı danışıqlara paralel olaraq keçiriləcək görüş planın necə həyata keçiriləcəyinin müzakirəsi və ölkələrin bu proseslə bağlı kollektiv öhdəliklərinin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə keçiriləcək.
ABŞ prezidenti Donald Trampın elçiləri Stiv Uitaker və Jared Kuşner artıq Misirin Şarm əl-Şeyx şəhərinə gəliblər.
Trampın nümayəndələrinin Misirdə HƏMAS və İsrail rejimi arasında dolayısı danışıqlarda iştirak etmələri planlaşdırılır.
Dünən Misirin xarici işlər naziri Bədr Əbdül Ati almaniyalı həmkarı Johann Vadful ilə keçirdiyi mətbuat konfransında ABŞ-ın Qərbi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Stiv Vitkoffun başçılıq etdiyi ABŞ nümayəndə heyətinin Qəzzada atəşkəslə bağlı davam edən danışıqlara qatılacağını açıqlayıb.
