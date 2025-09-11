Fransada aksiyalar zamanı 13 jandarm xəsarət alıb \ CGT 18 sentyabra yeni aksiyaya təyin edib.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Azərtac-a istinadən verdiyi xəbərə görə, Fransada “Hər şeyi bloklayaq” şüarı ilə keçirilən genişmiqyaslı etiraz aksiyasında yüz minlərlə insan küçələrə axışıb.
Fransa Daxili İşlər Nazirliyi bildirir ki, aksiyalarda 175 min nəfər iştirak edib. CGT həmkarlar ittifaqı isə bu rəqəmin 250 min olduğunu bildirir.
Ölkədə milli səviyyədə 812 aksiya, 550 yürüş və mitinq keçirilib, 262 yolda hərəkət məhdudlaşdırılıb. Polis 473 nəfəri saxlayıb. Aksiyalarda 13 hüquq-mühafizə orqanının əməkdaşı xəsarət alıb. Etiraz aksiyası təhsil sektoruna və qatarların hərəkətinə təsir edib.
Aksiyaya 80 min polis və jandarm səfərbər edilib. Bundan əlavə 30-a yaxın helikopter, dronlar, su şırnağı maşınları və zirehli nəqliyyat vasitələrindən də istifadə olunub.
“Hər şeyi bloklayaq” hərəkatı Fransada sosial narazılığın yeni dalğası olaraq qiymətləndirilir. Etirazlarda iştirakla bağlı rəsmi və qeyri-rəsmi rəqəmlər arasında ciddi fərqlər olsa da, ictimai narazılığın güclü olduğu aydın şəkildə görünür. CGT 18 sentyabra yeni aksiyaya təyin edib.
