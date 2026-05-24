Qurani-Kərimin Ğədir Xütbəsində Təcəllisi – Nömrə 2 – Peyğəmbərə (s) qarşı "Qulaq" ittihamının aradan qaldırılması \ İnfoqrafika
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ğədir xütbəsinin bir hissəsində Peyğəmbər-i Əkrəm (s), Əmirəl-möminin Əli (ə)-nın vilayətini bildirərək münafiqlərin təzyiqlərini və əziyyətlərini ifşa edir; bu əziyyətlər hətta Peyğəmbər (s)-ə "tələsik inanan" nisbəti verilməsinə qədər çatmışdı. Allah-taala bu ittihama cavab olaraq, Tövbə surəsinin 61-ci ayəsini nazil edərək Peyğəmbər (s)-in şəxsiyyətini və məqamını müdafiə etdi və onun möminlərə etimadını onların rəhmət və xeyir əlaməti kimi qiymətləndirdi. Bu fraqment, Ğədir prosesində vilayət məsələsinə qarşı gizli müxalifətlərin və ağır ictimai mühitin aşkar edilməsidir.
24 may 2026 - 16:45
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
