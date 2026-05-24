İmam Baqirin (ə) dialoqu ilə Fədəkin Əhli-Beytə (ə) qaytarılması \ İmam Baqir (ə)-nın şəhadəti münasibətilə - Video
24 may 2026 - 17:11
Xəbər kodu: 1818270
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İmam Baqir (ə), Ömər ibn Əbdüləziz ilə görüşündə ona bir hədis bildirərək başa saldılar ki, xəlifəlik və vilayət Əhli-Beytə (ə) layiqdir və başqalarının bu məqamda haqqı yoxdur. Ömər ibn Əbdüləziz İmamın nurani sözlərini eşitdikdən və ondan təsirləndikdən sonra mürəkkəb və kağız gətirilməsini əmr etdi ki, Fədəki onun əsl sahiblərinə qaytarsın.
