İİR Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü: Düşmənin hər hansı yeni təcavüzünə dərhal cavab veriləcək

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü bildirib: Düşmən tərəfindən hər hansı təhdid, təcavüz və hücum dərhal və gecikdirilmədən qəti və sonlandırıcı cavabla qarşılanacaq.
General Rza Təlayi Nik “Bilal” məscidində Qızıl Aypara Cəmiyyətinin rəhbərinin anasının anım mərasimində jurnalistlərə bildirib: Düşmən Amerika-sionist istər meydanda, istərsə də diplomatiya sahəsində İran xalqının qanuni və qəti hüquqlarını qəbul etməlidir. İran xalqının məntiqli, qanuni və qəti hüquqları təmin olunmadan düşmən düşdüyü bataqlıqdan çıxa bilməyəcək.
Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü əlavə edib: İran İran xalqının meydandakı iştirakı və dəstəyi ilə həm döyüş meydanında, həm də diplomatiya sahəsində yüksək potensialını nümayiş etdirib. Əgər düşmən diplomatiya sahəsində İran xalqının haqlı və qəti tələblərini qəbul etməsə, hərbi meydanda məğlubiyyətlərinin təkrar olunacağını gözləməlidir.
O vurğulayıb: Düşmən tərəfindən hər hansı yeni təhdid, təcavüz və hücum mütləq şəkildə dərhal və gecikdirilmədən qəti, sonlandırıcı və peşmanedici cavabla qarşılanacaq.
Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü xatırladıb: Amerika gəmiləri və hərbi donanmasının münaqişə bölgəsindən dəfələrlə qaçması SEPAH və ordu silahlı qüvvələrinin meydandakı iradə və qabiliyyətini, həmçinin onların hər cür təcavüzə peşmanedici cavab verməyə hazır olduqlarını göstərir.
