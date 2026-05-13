Qalibaf: Bütün variantlara hazırıq / Şoka düşəcəklər

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibaf paylaşımında ölkənin bütün variantlara hazır olduğunu bildirib və vurğulayıb ki, qarşı tərəf təəccüblənəcək.
Məclis sədri “X” sosial şəbəkəsindəki hesabında yazıb: Silahlı qüvvələrimiz istənilən təcavüzə dərs olacaq cavab verməyə hazırdır. Səhv strategiya və səhv qərarlar hər zaman səhv nəticələr doğurur. Dünya bunu artıq əvvəllər anlayıb.
Biz bütün variantlara hazırıq; şoka düşəcəklər.
