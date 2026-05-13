Reuters: Amerikalıların əksəriyyəti Trampın İran müharibəsi ilə bağlı əsaslandırmasını qəbul etmir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Reuters agentliyi ilə “Ipsos” institutunun birgə keçirdiyi və dörd gün davam edərək bazar ertəsi başa çatan sorğu amerikalı seçicilər arasında benzin qiymətlərinin artması ilə bağlı ciddi narahatlığın olduğunu göstərib.
Bir çox seçici problemlərinin səbəbini Trampın Respublikaçılar Partiyasından olan müttəfiqlərinin fəaliyyəti ilə əlaqələndirir. Həmin müttəfiqlər noyabr ayında keçiriləcək ABŞ Konqresinin aralıq seçkilərində çoxluğu qorumağa çalışırlar.
Son sorğu göstərib ki, amerikalıların təxminən 63 faizi benzin qiymətlərinin son artımı nəticəsində ailələrinin şəxsi maliyyə vəziyyətinin zərər gördüyünü deyir. Martın 17-dən 19-dək keçirilmiş sorğuda amerikalıların 55 faizi bu fikirlə razı idi.
Nəticələr həmçinin göstərib ki, amerikalıların yalnız 36 faizi Trampın fəaliyyətini bəyənir. Mart ayında keçirilmiş sorğuda isə bu göstərici 34 faiz olub.
Trampın populyarlıq reytinqi hələ də 40 faizdən aşağıdır. O, prezidentliyinin ikinci dövrünə 2025-ci ilin yanvarında 47 faizlik populyarlıqla başlayıb.
Amerikalıların dörddə üçü, o cümlədən respublikaçıların yarısı hesab edir ki, benzin qiymətlərinin artmasında Tramp administrasiyası günahkardır. İştirakçılar “bu vəziyyətdə ən çox hansı siyasi partiya günahkardır?” sualına cavab olaraq, 65 faiz Respublikaçıları, 27 faiz isə Demokratları günahlandırıb.
