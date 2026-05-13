İİR XİN-i: Rafael Qrossi siyasi oyunlardan əl çəkməlidir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmayıl Bəqayi, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyin baş direktoru Rafael Qrossinin regional hadisələrlə bağlı təşkilati səlahiyyətlərini aşan açıqlamalarına cavab olaraq “X” sosial şəbəkəsində yazıb: BAEA-nin vəzifəsi yoxlama aparmaqdır, Hörmüz boğazı, İranın raketləri və ya Tehranın davranışı barədə siyasi mesajlar vermək deyil.
Bəqayi vurğulayıb: Peşəkar tərəfsizlik siyasi davranışların və ya şəxsi ambisiyaların qurbanına çevrildiyi zaman, qurumların etibarı zədələnir və bir müddət sonra onların effektivliyi də pozulur.
Sizin rəyiniz