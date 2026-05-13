Pezeşkian: İran xalqı heç vaxt düşmən qarşısında əyilməyəcək

13 may 2026 - 15:53
Xəbər kodu: 1813878
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Doktor Pezeşkian: “Dialoq və ya danışıqlar, təslim olmaq və ya geri çəkilmək demək deyil, əksinə, məqsəd İran xalqının hüquqlarının həyata keçirilməsi və milli maraqların səlahiyyətlə müdafiə olunmasıdır.”

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA:  Tehranda, Dr. Məsud Pezeşkianın iştirakı ilə Üçüncü Məcburi Müharibənin Nəticəsində Dəymiş Zərərlərin Bərpası üzrə İşçi Qrupunun iclası keçirilib.

Görüşdə Prezident zərər çəkmiş ərazilərin bərpası prosesinin sürətləndirilməsinin vacibliyini vurğulayaraq deyib: “İran xalqı heç vaxt düşmən qarşısında əyilməyəcək. “

“Dialoq və ya danışıqlardan söhbət gedirsə, bu, təslim olmaq və ya geri çəkilmək demək deyil, əksinə, məqsəd İran xalqının hüquqlarının həyata keçirilməsi və milli maraqların səlahiyyətlə müdafiə olunmasıdır.” – deyərək Prezident bildirib.

Çıxışının başqa bir hissəsində, son müharibənin yaratdığı təbii çətinliklərə toxunan cənab Pezeşkian bildirib: "Belə şəraitdə qalmaq, ayaqda durmaq və çətinliklərə və problemlərə dözmək bəzən şəhidlikdən daha çətindir. Səbir, müqavimət və tolerantlıqla meydanda qalan insanlar əslində "Böyük Cihad"ı həyata keçirirlər."

