ALƏMLƏRƏ RƏHMƏT OLARAQ GÖNDƏRİLƏN
Foto Reportaj | İslam Peyğəmbərinin (s) şəhadəti günləri ilə bağlı İmam Əli və İmam Hüseynin (ə) hərəmləri qara örtüyə büründü
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İraqın Nəcəfi Əşrəf şəhərində yerləşən İmam Əlinin (əleyhi səlam) hərəmi ilə Kərbəla şəhərində yerləşən İmam Hüseynin (əleyhi səlam) hərəmi Əziz İslam Peyğəmbəri, Həzrəti Məhəmməd Mustəfanın (səlləllahu əleyhi və alih) şəhadətinin ildönümünü qarşılamaq məqsədi ilə qara örtüyə bürünüb.
21 avqust 2025 - 12:59
Xəbər kodu: 1718959
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
