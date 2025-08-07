DÜNYA XALQLARI VƏ ƏRBƏİN ZİYARƏTİ
Fotoreportaj: Ətraf Mühit Qrupları Kərbəlaya gedən ziyarətçilər arasında düzgün mədəni maarifləndirmə aparırlar
7 avqust 2025 - 13:08
Xəbər kodu: 1715235
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Nəcəf Əşrəf Ətraf Mühit Müdirliyinə bağlı ekoloji maarifləndirmə qrupları Ərbəin ziyarəti və yürüşü mərasimi zamanı Nəcəf və Kərbəladakı müqəddəs ziyarətgahlara gedən ziyarətçilər arasında maarifləndirmə və sağlam ekoloji mədəniyyətini yaymağa davam edir. Komandalar ətraf mühitin və onun komponentlərinin, xüsusən də bitki örtüyünün və suyun qorunmasının, onların tullantılardan və çirklənmədən qorunmasının, ictimai təmizliyin təmin edilməsinin və tullantıların ayrılmış ərazilərə atılmasının vacibliyini vurğulamağa yönəlmiş ətraf mühit, sağlamlıq və xidmət məzmunlu maarifləndirici nəşrlər paylaşırlar.
