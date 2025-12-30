Ayətullah Milaninin xatirəsini anmaq üçün keçirilən Konqresin Təşkilat Komitəsinin üzvləri İmam Xamenei ilə görüşüblər
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Böyük Ayətullah Seyid Məhəmməd Hadi Milaninin xatirəsini anmaq üçün keçirilən Konqresin Təşkilat Komitəsinin üzvləri İslam İnqilabının Ali Rəhbəri Ayətullah Xamenei ilə İmam Xomeyni (ridvanullahi əleyh) adına Hüseyniyyədə görüşüblər.
