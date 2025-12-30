Hacı Qasım Məktəbində Diplomatiya və Müqavimət Konfransı \ Foto reportaj

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ötən gün İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Siyasi və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzində, General-leytenant Hacı Qasım Süleymaninin şəhadətinin altıncı ildönümü münasibətilə, Hacı Qasım Məktəbində Diplomatiya və Müqavimət üzrə Beynəlxalq Konfrans keçirilib. Konfrans İ.İ.R Xarici İşlər Naziri Seyyid Abbas Əraqçi və bəzi yüksək vəzifəli siyasi, düşüncə mərkəzi və akademik rəsmilərin iştirakı ilə keçirildi.
30 dekabr 2025 - 17:30
Xəbər kodu: 1768052
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Şəkil: Məhəmməd Vəhdəti
