Cühüd sionist faşistləri bir gündə iki pusquya düşərək məhv edildilər

Faşist cühüd sionist media orqanları Qəzza zolağının şimalında yəhudi işğalçı qüvvələrinin ciddi insident yaşadığını açıqlayıblar.
Sionist rejim mənbələr etiraf ediblər ki, Qəzzanın şimalında bir qrup cühüd əsgəri müqavimət qüvvələrinin pusqusuna məruz qalıb və onlardan bir neçəsi CƏHƏNNƏMƏ vasil olub, daha bir neçəsi isə ağır yaralanıb.
Bu hadisədən sonra onları xilas etmək üçün əraziyə daxil olan yardımçı qüvvə də pusquya düşüb.
Bəzi sionist media qurumları və istifadəçiləri bu iki pusquda 12 işğalçı cühüd zabit və əsgərinin gəbərdiyini, 14 cühüd hərbiçisinin isə ağır yaralandığını bəyan ediblər.
Sionist helikopterlərinin bu hadisədə ölən və yaralıları daşıdığına dair görüntülər də dərc olunub.
