XƏRÇƏNG ŞİŞİ OLAN İSRAİL MƏHVƏ MƏHKUMDUR

Video | Fələstin Müqavimət Qüvvələri faşist İsrail ordusunu tələyə saldı. 10 cühüd işğalçısı cəhənnəmə vasil oldu

8 iyul 2025 - 18:22
Xəbər kodu: 1705916
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Fələstin Müqavimət Qüvvələri Qəzza zolağının şimalında yerləşən Beyt Hanun şəhərində faşist İsrail yəhudi ordusu qüvvələrinə qarşı koordinasiyalı və kompleks əməliyyat keçirib və nəticədə indiyədək ən azı 10 İsrail əsgəri gəbərib, 14 yəhudi ünsürü yaralanıb. Onlardan bəzilərinin durumu ağlrdır.

