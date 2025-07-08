İNSANABƏNZƏR YIRTICILAR
Uşaq qatili faşist İsrail rejim PUA-larla Əl-Bureyc düşərgəsindəki Əbu Halo məktəbinə sığınmış qadın və körpələrə hücum edib
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Uşaq qatili faşist İsrail rejim PUA-larla köçkün fələstinlilərin sığındığı Qəzza zolağının mərkəzində yerləşən Əl-Bureyc qaçqın düşərgəsindəki Əbu Halo məktəbini hədəf aldıqdan sonra böyük yanğın baş verib. Bombalama zamanı məktəbdəki köçkünlərin çadırları yandırılıb, bəzi KİV-lər bombardman nəticəsində çoxlu sayda qadın və körpənin yəhudi cəlladları tərəfindən qətlə yetirildiyini və yaralandığını bildirib.
