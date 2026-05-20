Tel-Əvivdə siyasi zəlzələ / Knessetin buraxılması ilə bağlı ilkin oxunuş qəbul edildi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Sionist rejimin parlamenti nadir hadisələrdən biri kimi özünün buraxılması ilə bağlı qanun layihəsini ilkin oxunuşda iclasda iştirak edən bütün deputatların müsbət səsi ilə qəbul edib.
Məlumata görə, bu məsələ Netanyahu koalisiyasındakı dərin parçalanmanı üzə çıxarıb və İsraili növbədənkənar seçkilərə bir addım daha yaxınlaşdırıb.
Qanun layihəsi ilkin oxunuşda o vaxt qəbul edilib ki, Binyamin Netanyahunun Likud partiyasının və hakim koalisiyaya daxil olan partiyaların deputatları da iclasda iştirak edib və layihənin lehinə səs veriblər.
