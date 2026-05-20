  1. Ana səhifə
  2. Xidmət
  3. Önəmli xəbərlər

Seyid Abbas Əraqçi bir daha xatırlatdı: Döyüş meydanına qayıtmağlmızı daha çox sürprizlələ müşayiət edəcəksiniz

20 may 2026 - 17:32
Xəbər kodu: 1816923
Source: IRNA
Seyid Abbas Əraqçi bir daha xatırlatdı: Döyüş meydanına qayıtmağlmızı daha çox sürprizlələ müşayiət edəcəksiniz

Əraqçi: "İndi rəsmi olaraq təsdiqləndi ki, güclü silahlı qüvvələrimiz dünyada qabaqcıl və məşhur F-35 qırıcı təyyarəsini vuran ilk qüvvə olub."

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri, İranın güclü silahlı qüvvələrinin dünyada qabaqcıl və məşhur F-35 qırıcı təyyarəsini vuran ilk qüvvə olduğunu qeyd edərək, "Əmin olun ki, döyüş meydanına qayıtmaq daha çox sürprizlə müşayiət olunacaq" dedi.

Seyid Abbas Əraqçi X sosial şəbəkəsində yazıb: "İrana qarşı müharibənin başlamasından aylar sonra ABŞ Konqresi milyardlarla dollar dəyərində onlarla təyyarənin məhv edilməsini etiraf etdi."

O, əlavə etdi: "İndi rəsmi olaraq təsdiqləndi ki, güclü silahlı qüvvələrimiz dünyada qabaqcıl və məşhur F-35 qırıcı təyyarəsini vuran ilk qüvvə olub."

Əraqçi sözünə davam etdi: "Öyrəndiyimiz dərslər və qazandığımız biliklərlə əmin olun ki, döyüş meydanına qayıtmaq daha çox sürprizlə müşayiət olunacaq."

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha