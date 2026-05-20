Seyid Abbas Əraqçi bir daha xatırlatdı: Döyüş meydanına qayıtmağlmızı daha çox sürprizlələ müşayiət edəcəksiniz

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri, İranın güclü silahlı qüvvələrinin dünyada qabaqcıl və məşhur F-35 qırıcı təyyarəsini vuran ilk qüvvə olduğunu qeyd edərək, "Əmin olun ki, döyüş meydanına qayıtmaq daha çox sürprizlə müşayiət olunacaq" dedi.
Seyid Abbas Əraqçi X sosial şəbəkəsində yazıb: "İrana qarşı müharibənin başlamasından aylar sonra ABŞ Konqresi milyardlarla dollar dəyərində onlarla təyyarənin məhv edilməsini etiraf etdi."
O, əlavə etdi: "İndi rəsmi olaraq təsdiqləndi ki, güclü silahlı qüvvələrimiz dünyada qabaqcıl və məşhur F-35 qırıcı təyyarəsini vuran ilk qüvvə olub."
Əraqçi sözünə davam etdi: "Öyrəndiyimiz dərslər və qazandığımız biliklərlə əmin olun ki, döyüş meydanına qayıtmaq daha çox sürprizlə müşayiət olunacaq."
