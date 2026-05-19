Middle East Monitor: İranın müharibədə məğlubiyyətə uğramaması danılmaz bir faktdır

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Middle East Monitor hesabatında ABŞ və Sionist rejimin ağır hərbi təzyiqin Tehranı tez bir zamanda təslim edəcəyi ilə bağlı proqnozlarının əksinə olaraq, İranın nəinki çökmədiyi, həm də zərbələrə tab gətirmək və qisas almaq qabiliyyətini qoruduğu və bu müharibənin ABŞ-nin Qərbi Asiyadakı hərbi gücünün məhdudiyyətlərini ortaya qoyduğu bildirilir.
Hesabatda əlavə olunur: ABŞ İranla necə qarşılıqlı əlaqədə olacağını özü müəyyən etmək əvəzinə, praktik olaraq Netanyahu və ABŞ-dəki güclü İsrail lobbisi (rejimi) tərəfindən müəyyən edilmiş yolu izləməyə məcbur olub, hətta bu yol Amerikanın öz milli maraqlarına uyğun gəlməsə belə.
Hesabata görə, analitiklər hesab edirlər ki, Vaşinqtonun İranla razılığa gəlmək üçün manevr imkanları Netanyahunun eskalasiya strategiyası və İsrailpərəst lobbiçilərin Amerika siyasətindəki təsiri ilə məhdudlaşıb, çünki Netanyahu koalisiyanın yaşamasını və siyasi gələcəyini sülhə nail olmaqdan üstün tutub və danışıqları pozmaq üçün təxribatçı taktikalardan və gücləndirici tədbirlərdən istifadə edib.
Middle East Monitor-un hesabatında Trampın artıq daxili ziddiyyətdə olduğuna diqqət çəkilərək əlavə olunur: Trampın siyasi kimliyi əbədi müharibələrə son qoymaq və Amerikanın iqtisadi dirçəlişinə üstünlük vermək vədi üzərində qurulmuşdu, lakin İranla uzunmüddətli münaqişə bu vədi birbaşa pozdu və yanacaq qiymətlərinin artması, inflyasiya və ictimai iğtişaşlar hətta Respublikaçılar arasında onun dəstəyini azalda bilər.
