Yəhudilərin yeni neft dəhlizi yaratmaq üçün gizli cəhdi \ Ac toyuq yuxuda darı görər!

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Sionist rejimin energetika naziri ilk dəfə açıqlayıb ki, İsrail Səudiyyə Ərəbistanı və BƏƏ neftinin işğal altındakı Fələstin ərazisi üzərindən Avropaya nəqli üçün gizli bir plan üzərində işləyir.
İsrail illərdir bu marşrutla bağlı danışıqlar aparırdı. Lakin Ənsarullahın Bab əl-Məndəb boğazındakı təhdidləri və hazırda İranın Hörmüz boğazı ilə bağlı təhdidləri bu dəhlizi yenidən diqqət mərkəzinə gətirib.
Bu layihənin həyata keçirilməsi halında İsrail böyük gəlirlər əldə edəcək və faktiki olaraq regionun ənənəvi enerji nəqli marşrutlarını, o cümlədən Hörmüz boğazını kənardan keçən alternativ marşrut formalaşdırmış olacaq.
