  1. Ana səhifə
  2. Xidmət
  3. Azərbaycan və Qafqaz

YƏHUD KÖKƏNLİ ƏLİYEVLƏR SÜLALƏ REJİMİ

Azərbaycan hakimiyyətində vəhhabiliyin insanlara sırıdılması \ Yas mərasimlərində ehsan verilməsi qadağan edildi

12 iyul 2025 - 22:50
Xəbər kodu: 1707138
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Azərbaycan hakimiyyətində vəhhabiliyin insanlara sırıdılması \ Yas mərasimlərində ehsan verilməsi qadağan edildi

Məhərrəmlik və Aşura mərasimlərinə qadağaların tətbiq edilməsinin ardınca əliyevlər sülalə rejimi yas mərasimlərində ehsan verilməsini də qadağan edib. Bildirək ki, yəhud kökənli sülalə rejimi ilk olaraq dəbdəbəli ehsan süfrəsinin verilməsini qadağan etsə də zaman  keçdikcə ümumiyyətlə yas mərasimini qorxunc vəhhabilik əqidəsində olduğu kimi tamami ilə qadağan edəcəkdir...

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Azərbaycana hakim kəsilmiş yəhud kökənli əliyevlər sülalə rejimi ölkənin 90 %-ni təşkil edən Şiə vətəndaşları və 10%-ni təşkil edən Şafei sünnilərini vəhhabi əqidəsinə yönəltməkdə israrlıdır. Belə ki, Məhərrəmlik və Aşura mərasimlərinə qadağaların tətbiq edilməsinin ardınca yas mərasimlərində ehsan verilməsini qadağan edib. Sülalə rejimi ilk olaraq dəbdəbəli ehsan süfrəsinin verilməsini qadağan etsə də zaman  keçdikcə ümumiyyətlə yas mərasimini qorxunc vəhhabilik əqidəsində olduğu kimi tamamilə qadağan edəcəkdir...

Azərbaycan KİV-nin verdiyi məlumatlara görə artıq bu plan Saatlı, Sabirabad və digər şəhər və kəndlərində yas mərasimlərində dəbdəbəli ehsan verilməsi ləğv edilib.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha