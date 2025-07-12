Azərbaycan hakimiyyətində vəhhabiliyin insanlara sırıdılması \ Yas mərasimlərində ehsan verilməsi qadağan edildi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Azərbaycana hakim kəsilmiş yəhud kökənli əliyevlər sülalə rejimi ölkənin 90 %-ni təşkil edən Şiə vətəndaşları və 10%-ni təşkil edən Şafei sünnilərini vəhhabi əqidəsinə yönəltməkdə israrlıdır. Belə ki, Məhərrəmlik və Aşura mərasimlərinə qadağaların tətbiq edilməsinin ardınca yas mərasimlərində ehsan verilməsini qadağan edib. Sülalə rejimi ilk olaraq dəbdəbəli ehsan süfrəsinin verilməsini qadağan etsə də zaman keçdikcə ümumiyyətlə yas mərasimini qorxunc vəhhabilik əqidəsində olduğu kimi tamamilə qadağan edəcəkdir...
Azərbaycan KİV-nin verdiyi məlumatlara görə artıq bu plan Saatlı, Sabirabad və digər şəhər və kəndlərində yas mərasimlərində dəbdəbəli ehsan verilməsi ləğv edilib.
