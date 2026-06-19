Bəqayi: Anlaşma Memorandumu iki ölkə prezidentləri tərəfindən imzalandıqda, onun pozulması daha böyük bədəllərə səbəb olacaq

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: 18 iyun Cümə axşamı səhəri Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmayıl Bəqayi İran və ABŞ prezidentləri arasında İslamabad Anlaşma Memorandumunun mətninin rəqəmsal və üzbəüz formatda imzalandığını elan etdi.
Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bu münasibətlə dedi: "Düşünürəm ki, mətn rəsmi olaraq iki ölkənin prezidentləri tərəfindən imzalanıb."
Planın İsveçrədə görüş keçirilməsi və mətnin hər iki tərəf tərəfindən rəsmi olaraq imzalanmalı olduğunu bildirən Bəqayi sözünə davam etdi: “Son 24 saat ərzində nəzərdən keçirdik və nəticəyə gəldik ki, mətnin iki ölkənin prezidentləri tərəfindən müəyyən bir yerdə olmaq məcburiyyətində qalmadan virtual şəkildə imzalanması daha yaxşıdır. Bunun üçün bir çox səbəbimiz var.”
O sözünə davam etdi: “Səbəblərdən biri odur ki, mətn iki ölkənin ən yüksək vəzifəli şəxsləri tərəfindən imzalandıqda, onu pozmaq adətən daha böyük xərclərə səbəb olur və təcrübələrimizi nəzərə alaraq bunun baş verməsini üstün tutduq. Həmçinin mərasimin keçirilməsinin [cədvəlimizdə] çox yer tutmadığını da başa düşdük.”
Cümə günü İsveçrəyə səfərin statusu ilə bağlı suala cavab olaraq Bəqayi izah etdi: “Hər halda, danışıqların növbəti mərhələsi başlamalıdır. İsveçrədəki bu görüş hələ də gündəmdədir. Tərəflərin vasitəçilər vasitəsilə yaxın saatlarda bir nəticəyə gəlib-gəlmədiyini görməliyik.
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