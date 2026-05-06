Pezeşkian: İran İslam Respublikası İraq hökumətini və xalqını qonşusundan daha çox qardaşı hesab edir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İraqın baş naziri Əli Faleh əl-Zeydi ilə telefon danışığında onu təyinatı münasibətilə təbrik edərək, İran İslam Respublikasının Bağdadla hərtərəfli əlaqələr qurmağa hazır olduğunu vurğulayaraq, Prezident Məsud Pezeşkian yeni İraq hökumətinin öz bacarıqlarından, biliklərindən və tədbirindən istifadə edərək iqtisadi çətinliklərin öhdəsindən gələrək bu ölkənin daha da çiçəklənməsinə, sabitliyinə və rifahına yol açacağına ümid etdiyini bildirdi.
Çərşənbə axşamı, 5 may tarixində İraqın baş naziri Əli Faleh əl-Zeydi ilə telefon danışığında onu təyinatı münasibətilə təbrik edərək, Məsud Pezeşkian ona yeni vəzifəsində uğurlar arzuladı və dedi: İran İslam Respublikası İraq hökumətini və xalqını qonşusundan daha çox qardaşı hesab edir və iki ölkə arasında koordinasiyanı inkişaf etdirmək, əməkdaşlığı gücləndirmək və hərtərəfli əlaqələri genişləndirmək üçün istənilən addımı dəstəkləyir.
Prezident həmçinin ümid etdiyini bildirib ki, yeni İraq hökuməti öz bacarıqlarından, biliklərindən və tədbirlərindən istifadə edərək iqtisadi çətinliklərin öhdəsindən gələcək və ölkənin daha da çiçəklənməsinə, sabitliyinə və rifahına yol açacaq.
Doktor Pezeşkian İraqın yeni Baş nazirinin regionun problemlərinin həlli istiqamətindəki narahatçılığını və səylərini yüksək qiymətləndirərək bildirib: Bu gün regiondakı əsas məsələlərdən biri ABŞ-nin İran İslam Respublikasına və regiondakı digər ölkələrə qarşı müharibə qızışdırmalarına və təzyiqlərinə son qoymaq səyləridir.
Sizin rəyiniz