Nyu-York meri Trampın Venesuelaya qarşı birtərəfli hücumuna cavab verdi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Nyu-York meri Zəhran Mamdani Trampın Venesuelaya qarşı birtərəfli hücumuna cavab verdi.
O, “X” platformasında dərc olunan açıqlamada, ABŞ əməliyyatı və Maduro və həyat yoldaşı Silia Floresin Nyu-York şəhərində federal həbsxanada saxlanılması planları barədə məlumatlandırıldığını söyləyib.
Mamdani Maduro haqqında belə yazıb: Suveren dövlətə qarşı birtərəfli hücum müharibə aktıdır və federal və beynəlxalq hüququn pozulmasıdır.
Rejim dəyişikliyinə qarşı bu açıq cəhd yalnız xaricdəki insanlara yönəlməyib; bu, həm də bu şəhəri ev adlandıran on minlərlə venesuelalı da daxil olmaqla, Nyu-York vətəndaşlarına birbaşa təsir göstərir.
