Nyu-York meri Trampın Venesuelaya qarşı birtərəfli hücumuna cavab verdi

4 yanvar 2026 - 14:34
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Nyu-York ştatının meri bildirib: Venesuelaya qarşı birtərəfli hücum beynəlxalq hüququn pozulması və müharibə aktıdır.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Nyu-York meri Zəhran Mamdani Trampın Venesuelaya qarşı birtərəfli hücumuna cavab verdi.

O, “X” platformasında dərc olunan açıqlamada, ABŞ əməliyyatı və Maduro və həyat yoldaşı Silia Floresin Nyu-York şəhərində federal həbsxanada saxlanılması planları barədə məlumatlandırıldığını söyləyib.

Mamdani Maduro haqqında belə yazıb: Suveren dövlətə qarşı birtərəfli hücum müharibə aktıdır və federal və beynəlxalq hüququn pozulmasıdır.

Rejim dəyişikliyinə qarşı bu açıq cəhd yalnız xaricdəki insanlara yönəlməyib; bu, həm də bu şəhəri ev adlandıran on minlərlə venesuelalı da daxil olmaqla, Nyu-York vətəndaşlarına birbaşa təsir göstərir.

