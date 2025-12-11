Çeşmə-Kilə Tonekabun, Kaspi qağayıları üçün cənnətdir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Hər il qış mövsümünün başlaması ilə qağayılar qərbi Mazandaranda yerləşən Tonekabundakı Çeşmə-Kilə çayını yaşayış yeri kimi seçir, ölkənin şimalına səyahət edirlər və bu fürsət bölgədə quş seyr etmək şəklində turizm sənayesinin inkişafına yol aça bilər.
Kaspi qağayısı uzun qanadları və açıq sarı pərdəli ayaqları olan nisbətən böyük bir dəniz quşudur. Bu quş siyənək qağayısı ilə yaxından qohumdur və ağ başı, boynu və boz kürəyi ilə tanınır.
Kaspi qağayısının siyənək qağayısı ilə bir çox oxşarlığı olsa da, ayaqları, qanadları və boynu ayaqlarından bir qədər uzundur, gözləri daha kiçik və daha tünddür, həmçinin ayaqlarının rəngində də fərq var, açıq çəhrayıdan açıq sarıya qədər, kürəyinin və qanadlarının boz rəngi siyənək qağayısının kürəyinin və qanadlarının boz rəngindən daha tünd görünür.
Kaspi dənizi qağayıları ümumiyyətlə balıqla qidalanırlar, lakin yaşayış şəraitindən asılı olaraq müxtəlif qidalardan istifadə edirlər.
Ekoloji və vəhşi təbiət üzrə mütəxəssis İranda 535 quş növünün müşahidə olunduğunu bildirib və deyib: Bu say dünya quşlarının təxminən üçdə birini təşkil edir və onlar payız və qışda Sibir və Avropadan İrana köç edirlər və əsasən ölkənin şimal əyalətlərində müşahidə olunurlar.
Mazandaranda iki beynəlxalq bataqlıq ərazisi, Miyankalə və Firudinkənar, eləcə də Sahun, Lepo və Pələngan, Veləşt, İstəxrpoşt, Qolpol, Xızr Nəbi, Şurməst, Deryuk, Sərandun və Baləndun, Gəz və Kanduçal kimi bir neçə yerli bataqlıq ərazisi və su anbarı var.
Mazandaranda həmçinin 17.000 hektar ərazini əhatə edən 800-dən çox bataqlıq ərazi var. Hər il qışda təxminən 300.000 quş populyasiyası olan 100 növ qışlayan köçəri quş Mazandarana köçür.
