Ben-Qvir İsrail həbsxanalarının konslagerlərə çevrilməsini tələb edir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İrqçi İsrail rejimin Knesset-parlament üzvü İtamar Ben-Qvir ikinci dünya müharibəsindəki təcrübələrinə qayıtmaqlarını istəyərək Fələstin əsirlərinin edamını dəstəklədiyini göstərmək məqsədilə edam simvolu olan döş nişanı ilə parlament binasına daxil olub.
İsrail qanunvericiliyində edamın yeri olmadığı halda, İtamar Ben-Qvir Fələstin əsirlərinin edamını dəstəklədiyini və İsrail həbsxanalarını düşərgə adlandıraraq bildirib: «İllərlə qanunsuzluqdan sonra burada olan bütün düşərgəni ləğv etdik».
Knessetdəki çıxışı zamanı Ben-Qvir, milli təhlükəsizlik naziri olaraq vəzifə müddətində 110 Fələstinlilərin öldüyü barədə yayımlanan son statistikaya istinad edib və həbsxanalarda həyata keçirilən tədbirlər üçün üzr istəməyəcəyini deyib.
Qeyd edək ki, 1994-1945-ci illər ərzində avropa yəhudi faşistləri konslagerlər qərar verərək milyonlarla qeyri-yəhudi və sionizmi qəbul etməyən yəhudiləri insanları yandıran peçlərdə yandırmış və müxtəlif vasitələrlə eksprementlər keçirdikdən sonra qətlə yetirmişlər...
