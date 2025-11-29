İndoneziya Universitetinin professoru ABNA-ya verdiyi müsahibədə: İran elmi tərəqqi və sanksiyalara qarşı müqavimətdə müstəsna bir modeldir / İrana ya

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İndoneziyanın Həsənəddin Universitetinin "Su Ətraf Mühit Toksikologiyası" professoru İrana elmi səfəri zamanı bu ölkəni elmi tərəqqidə müstəsna bir model və ABŞ və İsrailin təzyiqlərinə qarşı müqavimətin unikal nümunəsi kimi təsvir edib.
O, İranla bağlı bir çox mənfi görüntülərin Tehranın müstəqil yanaşmasını qəbul etməyən qurumların məhsulu olduğunu söyləyib; Lakin bir çox ziyal insanlar 12 günlük müharibədən sonra etiraf etdilər ki, İran əslində zülmə qarşı çıxan yeganə ölkədir.
D. Yaqın səfərinin motivasiyasını belə izah etdi: “İstanbul konfransında iştirak etdikdən sonra, qırx illik sanksiyalara baxmayaraq, texnologiya sahəsində əhəmiyyətli irəliləyişlər əldə edən İrana yaxından səfər etmək qərarına gəldim.”
O, İranlı tədqiqatçıların onun mesajlarına cavab vermə sürətini "heyrətamiz" adlandırdı və Türkiyə universitetlərindən heç bir cavab almasa da, İranda tez bir cavab və tam dəstək aldığını vurğuladı.
İndoneziyalı professor İranı CEMS: Davamlı Emissiya Monitorinq Sistemi-çirkləndiricilərin monitorinqi və mikroplastik hissəcikləri udmaq üçün yeni metodlar icad etmək sahəsində qabaqcıl hesab edib və Tehranla elmi əməkdaşlığın İndoneziya universitetləri üçün yeni üfüqlər aça biləcəyini vurğulayıb.
O, İranla Malay Dünyası arasında tarixi elmi və mədəni əlaqələrin dərinliyinə işarə edib və bu münasibəti canlandırmağın vacibliyini vurğulayıb.
D. Yaqin mərhum Ayətullah Mərəşi Nəcəfinin kitabxanasına etdiyi səfər təcrübəsini ilhamverici adlandırıb və İranlı tədqiqatçıların ruhunun bu ölkənin əsl sərvəti olduğunu söyləyib.
O, həmçinin İranın strateji planlaşdırmasında gələcək tədqiqatların rolundan danışıb və bunu İndoneziya şəhərləri üçün faydalı bir model hesab edib.
D. Yaqin İndoneziya xalqına ünvanladığı mesajında onları bu ölkənin həqiqətlərini anlamaq üçün birbaşa İrana səyahət etməyə dəvət edib və zəvvarların İranın elmi və mədəni reallığı haqqında məlumat əldə edə bilməsi üçün "Ümrə Plus İran" adlı proqramların hazırlanmasını təklif etdi.
Yaqin İranı elm sahəsində inkişaf etmiş, dərin mədəniyyəti və qonaqpərvər xalqı olan bir ölkə kimi təsvir etdi və vurğuladı ki, İran haqqında həqiqəti anlamaq yalnız mövcud təbliğat və yanlış rəvayətlərdən kənara çıxmaqla mümkündür.
