Zəvvarın bəzi həqiqətlərə şəhadəti - 11

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Bu hissədə Ərbəin ziyarətnaməsi haqq və batil cəbhəsində açıq bir mövqe ifadə edir və Hüseynin vilayəti ilə əhdi yeniləyir. Şəhidlər Ağasının (ə) dinin sütunu, İslamın təməli və möminlərin sığınacağı kimi ilahi mövqeyinə şəhadət verməklə, zəvvar öz inancını və həmin İmamın yolu ilə əməli əlaqəsini və düşmənlərindən çəkinərək bəraətetdiyini vurğulayır.
4 avqust 2026 - 14:44
Xəbər kodu: 1848486
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
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