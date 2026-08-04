Vəliyyi Fəqihin Həcc və Ziyarət Təşkilatındakı nümayəndəsi Fatiməi Məsumənin (s) Kərbəladakı Mokəbinə baş çəkdi- Foto
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ümüdünya Müsəlmanların Ali Rəhbəri, Vəliyyi Fəqih, Ayətullah Seyyid Müctəba Xameneinin Həcc və Ziyarət Təşkilatındakı nümayəndəsi Hüccətül-İslam və Müslimin, Seyid Əbdül Fəttah Nəvab, Nəcəf-Kərbəla Ərbəin piyada yolunun 1080-ci sütununda yerləşən Həzrət Fatiməi Məsumənin (əleyha salam) müqəddəs hərəminin Mokəbinə-zairlərə xidmət göstərən çadırlara baş çəkib. Bu sziyarət zamanı Mokəbin direktoru mühəndis Hadi Mahmudnejad Ərbəin zəvvarlarına göstərilən xidmətlər barədə hesabat təqdim edərək deyib: Yemək, qadınlar və kişilər üçün ayrı yaşayış yeri, camaşırxana xidmətləri, geyim təmiri, ayaqqabı təmiri, eynək təmiri, itirilmiş və tapılmış əşyalarla bağlı xidmətlər, eləcə də Qızıl Aypara klinikası bu Mokəbdə zəvvarlara göstərilən xidmətlərin bir hissəsidir.
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