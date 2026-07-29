Ərbəin zəvvar karvanları Kazimeyn hərəmində İmam Hüseynə (ə) sədaqət andlarını bir daha təzələdilər \ Foto
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İmam Hüseynin (əleyhi səlam) Ərbəin zəvvar karvanları Kərbəla-Müəllaya doğru hərəkət edərkən Kazimeyn şəhərində yerləşən İmam Kazım (əleyhi səlam) və nəvəsi İmam Cavadın (əleyhi səlam) müqəddəs hərəmini ziyarət ediblər. Zəvvarlar burada ibadət və dini mərasimlərdə iştirak edərək, Həzrət Əba Abdullah əl-Hüseynin (əleyhi səlam) ideallarına və Aşura qiyamına sadiqliklərini bir daha ifadə edərək beyətlərini təzələyiblər.
29 iyul 2026 - 12:16
Xəbər kodu: 1846540
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
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