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Fotoreportaj | İmam Hüseynin (ə) Kərbəlaya gedən Ərbəin yolunda “Amerikaya Ölüm” və “İsrailə Ölüm” fəryadları göyə ucalır

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Dünən gecə Ərbəin ziyarətinə piyada gedən İmam Hüseyn (əleyhi səlam) zəvvarları, Nəcəf Əşrəfdən Kərbəla Əl-Müəllaya gedən yolda "Amerikaya Ölüm" və "İsrailə Ölüm" qışqıraraq İraq ölkəsindəki qlobal təkəbbürə qarşı ikrahlarını bildirdilər.

29 iyul 2026 - 12:00
Xəbər kodu: 1846532
Source: ABNA Xəbər Agentliyi

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