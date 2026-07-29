Fotoreportaj | İmam Hüseynin (ə) Kərbəlaya gedən Ərbəin yolunda “Amerikaya Ölüm” və “İsrailə Ölüm” fəryadları göyə ucalır
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Dünən gecə Ərbəin ziyarətinə piyada gedən İmam Hüseyn (əleyhi səlam) zəvvarları, Nəcəf Əşrəfdən Kərbəla Əl-Müəllaya gedən yolda "Amerikaya Ölüm" və "İsrailə Ölüm" qışqıraraq İraq ölkəsindəki qlobal təkəbbürə qarşı ikrahlarını bildirdilər.
29 iyul 2026 - 12:00
Xəbər kodu: 1846532
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
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