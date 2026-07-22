Foto / İmam Əlinin müqəddəs ziyarətgahı Ərbəin zəvvarlarını qəbul etmək üçün hərtərəfli xidmət planı ilə hazırlıqları başa çatdırır
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İmam Hüseynin (əleyhi səlam) Ərbəin mərasimi üçün milyonlarla zəvvarın qəbul edilməsi üçün ilkin hazırlıqların bir hissəsi olaraq, İmam Əlinin (əleyhi səlam) müqəddəs ziyarətgahındakı Xidmət İşləri Departamenti hərtərəfli xidmət planını həyata keçirməyə davam edir. Bu plana müxtəlif vacib xidmətlərin göstərilməsi və zəvvarların rahatlığını və ziyarət mövsümündə hərəkətlərinin rahatlığını təmin etmək üçün infrastrukturun hazırlanması daxildir.
22 iyul 2026 - 19:04
Xəbər kodu: 1843749
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
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