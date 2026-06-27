Şami Qəriban gecəsi İmam Hüseynin (əleyhi səlam) zalım kafirlərin əlinə əsir düşmüş ailəsi üçün əzadarlıq - Foto
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Həzrət Seyyid əş-Şühədanın (əleyhi salam) və onun sadiq səhabələrinin şəhadətinin ildönümü ilə eyni vaxtda, Aşura günü şam vaxtı, Qum şəhərində, Həzrət Fatimə Məsumənin (əleyha salam) müqəddəs hərəminə aparan yollarda Şami Qəriban gecəsi, İmam Hüseynin (əleyhi səlam) zalım kafirlərin əlinə əsir düşmüş ailəsi üçün əzadarlıq keçirilib.
27 iyun 2026 - 14:26
Xəbər kodu: 1832145
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
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