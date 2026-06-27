Həzrət Şah Çerağın (ə) ziyarətgahında Aşura günortası matəm mərasimi \ Foto

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Əbu Abdullah Əl-Hüseyn (əleyhi səlam) əzadarları və aşiqləri Məhərrəm ayının 10-cu günü, Aşura günü Şiraz camaatının coşğulu iştirakı ilə Həzrət Şah Çerağın (əleyhi səlam) müqəddəs ziyarətgahında matəm mərasim keçirdilər. Qeyd edək ki, Şah Çerağ kimi tanınan Əhməd ibn Musa əl-Kazım (hicri təqvimi ilə 202-ci il 17 Rəcəbdə Şirazda vəfat edib), böyük şiə fəqihlərindən və hədis ravilərindən biri olan Şah Çerağ Hz. Musa ibn Cəfərin böyük oğlu idi. Əhməd ibn Musa İmam Rzanın (əleyhi səlam) qardaşıdır.
27 iyun 2026 - 13:46
Xəbər kodu: 1832122
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
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