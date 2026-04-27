ABŞ və İsrailin İrana başlatdığı müharibə yəhudilərin planlarını alt-üst etdi. Urmiya gölü, İranın “firuzəyi incisi” bərpa yolunda
Qeyd edək ki, İlahi bərəkətlə dolu olan yağıntılar davam etdiyi üçün Urmiyə gölündə su həcminin səviyyəsi gün-gündən yüksəlməkdədir.
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: ABŞ və sionist rejimin İran İslam Respublikasına qarşı başlatdıqları Ramazan Müharibəsi zamanı İran İslam Respublikası Fars Körfəzi sahillərində yerləşən Ərəb krallıq hakimiyyətlərindəki ABŞ və sionist rejimə məxsus ən müasir və güclü radar sistemlərini darmadağın etdikdən həmən sonra Qərbi Asiya ölkələrində, xüsusi ilə də İranda Təbiət öz axarına düşərək bol və bərəkətli yağışlarını yağdırmağa başlamışdır.
Nəticə olaraq son yağıntılar Urmiya gölünün su hövzəsində İranın “firuzəyi incisi”nin yarıcan vəziyyətinə yenidən həyat verib.
Gölün su səviyyəsi 1 270 metr 70 santimetrə çatıb ki, bu da cari su ilinin əvvəlindən etibarən 120 santimetr artım deməkdir.
Göldə suyun həcmi isə 2 milyard 890 milyon kubmetr səviyyəsinə yüksəlib ki, bu da son 5 ilin ən yüksək göstəricisi hesab olunur.
