Foto Hesabat | Məsuməyi Qumda Allahın Günü, 13 Aban, Qlobal Təkəbbürə Qarşı Milli Mübarizə Günü keçirilib
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Allahın Günü, 13 Aban, İran İslam Respublikasında "Qlobal Təkəbbürə Qarşı Milli Mübarizə Günü"-dür. Bu il, Həzrət Fatimeyi Zəhranın (səlamullahi əleyha) şəhadətinin ildönümü ilə üst-üstə düşən Allahın Günü, 13 Abanda, müqəddəs Qum şəhərinin müxtəlif sinflərdən olan əhalisi " Təkəbbürə Qarşı Bir Olaq və Möhkəm Olaq" şüarı ilə yürüş keçirərək qlobal hegemonçuluğa qarşı nifrətlərini bəsləmişlər.
5 noyabr 2025 - 18:16
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Foto: Həmid Abedi
