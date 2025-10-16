Çexiyanın İraqdakı səfiri Hz. Əbülfəzlil Abbasın (əleyhi səlam) Hərəminin layihələrini və memarlıq inkişafını yüksək qiymətləndirib \ FOTO
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Çexiyanın İraqdakı səfiri cənab Yan Şnaidov Hz. Əbülfəzlil Abbasın (əleyhi səlam) müqəddəs Hərəminin layihələrini və onların şəhərsalma işlərini yüksək qiymətləndirib. Cənab Şnaidov “O, Əl-Abbas (ə) ziyarətgahında gördükləri yenidənqurma və inkişafdan heyran olduğunu” dilə gətirib və “Çexiyanın İraq və onun müqəddəs ziyarətgahları ilə əməkdaşlığı genişləndirməkdə maraqlı olduğuna” işarə edib. O əlavə edib ki, “müqəddəs ziyarətgahın universitetlər, məktəblər və digər layihələri keyfiyyətinə və ciddiliyinə görə tərifə layiqdir” və “ölkəsinin bu layihələrin hazırlanmasında tərəfdaşlıq etməsini arzulayır”.
16 oktyabr 2025 - 16:40
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
